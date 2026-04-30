Tchad: le président Déby sur le terrain suite à des violences intercommunautaires dans l'est du pays

Uniforme, galons, bâton de maréchal, Mahamat Idriss Déby a voulu démontrer son autorité dès sa descente d’hélicoptère à Igot. Il a rencontré les autorités locales, traditionnelles, militaires, et la délégation gouvernementale présente depuis dimanche 26 avril pour tenter d’apaiser une situation née d’une querelle autour d’un puits entre femmes des communautés tama et zaghawa, et qui s’est envenimée avec l’arrivée de miliciens zaghawas soudanais ayant franchi la frontière avec leurs armes et leurs véhicules.
De bonnes sources, le chef de l’État chercherait à Igot un moyen traditionnel de règlement du conflit. Selon la communication officielle de la présidence tchadienne, toutes les localités de l’Est font face au risque de débordement de la guerre au Soudan, les priorités sont donc la sécurisation de la frontière et le désarmement des populations civiles.
Mahamat Idriss Déby a pris l’habitude de se déplacer dans les régions touchées par des conflits locaux, mais nombre d’observateurs estiment que sa présence est une « illusion » et s’inquiètent de l’absence de solutions étatiques aux problèmes de fond qui engendrent ce type de violences.
De bonnes sources, le chef de l’État chercherait à Igot un moyen traditionnel de règlement du conflit. Selon la communication officielle de la présidence tchadienne, toutes les localités de l’Est font face au risque de débordement de la guerre au Soudan, les priorités sont donc la sécurisation de la frontière et le désarmement des populations civiles.
Mahamat Idriss Déby a pris l’habitude de se déplacer dans les régions touchées par des conflits locaux, mais nombre d’observateurs estiment que sa présence est une « illusion » et s’inquiètent de l’absence de solutions étatiques aux problèmes de fond qui engendrent ce type de violences.
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