Tchad: le président Déby sur le terrain suite à des violences intercommunautaires dans l'est du pays

Suite aux violences intercommunautaires qui ont fait des dizaines de morts de samedi à lundi, au moins 42, selon un bilan officiel, près de 60, selon de bonnes sources, le président tchadien Mahamat Idriss Déby est depuis mardi soir dans la région du Dar Tama, province du Wadi Fira, dans l’est du Tchad. Il assure que l’État a pour objectif de sécuriser la frontière avec le Soudan et de désarmer les civils.

RFI

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