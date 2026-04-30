Poutine met en garde Trump contre les conséquences qu'aurait une nouvelle action militaire contre l'Iran

La dernière fois que le chef de l'État russe avait officiellement proposé à son homologue américain Donald Trump de jouer les médiateurs au Proche-Orient, c'était pendant la guerre des 12 jours en juin dernier. Le locataire de la Maison Blanche lui avait alors opposé une rebuffade publique. Interrogé par la presse sur cette proposition russe, le président des États-Unis avait affirmé avoir répondu à Vladimir Poutine : « Fais-moi une faveur, occupe-toi d'abord de ta guerre ». Donald Trump faisait bien sûr référence aux négociations sur l'Ukraine.



Aujourd'hui, selon en tout cas le compte-rendu fait par le sherpa du Kremlin, le chef de l'État russe se permet de délivrer des avertissements.



« Le président russe a souligné les conséquences inévitables et extrêmement graves, non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, si les États-Unis et Israël recouraient à nouveau à la force. Bien entendu, l'option d'une opération terrestre sur le territoire iranien paraît totalement inacceptable et dangereuse », a déclaré le conseiller diplomatique Iouri Ouchakov.



Surtout, cette fois Vladimir Poutine, qui a reçu le chef de la diplomatie iranienne lundi et lui a promis « de tout faire pour faire la paix » se replace dans le jeu diplomatique.



« La Russie est fermement résolue à apporter son soutien international aux efforts diplomatiques visant à trouver une solution pacifique à la crise et a formulé plusieurs propositions pour résoudre les différends relatifs au programme nucléaire iranien », a précisé Iouri Ouchakov.



En se rapprochant de Téhéran, Moscou s’était éloigné des pays du Golfe. Il cherche aussi à retrouver une position d'équilibre.