Kolda : L'Imam Ratib prône la paix et la responsabilité lors de la prière de Korité

Une bonne partie de la communauté musulmane a célébré l’Aïd el-Fitr, ce lundi marquant la fin du mois de Ramadan. A la grande mosquée de Kolda, l’Imam Ratib Thierno Alassane Tall, a délivré un sermon axé sur la nécessité de cultiver la paix et la concorde nationale. S’adressant aux fidèles venus nombreux accomplir cette prière solennelle, il a rappelé les préceptes fondamentaux de l’islam avant d’insister sur l’importance de la responsabilité citoyenne.



"Sans la paix, point de développement", a-t-il martelé, soulignant ainsi que la stabilité et l’unité sont des conditions essentielles pour le progrès du pays. Il a en outre exhorté les détenteurs du pouvoir et les responsables d’institutions à s’acquitter de leurs missions en respectant strictement les recommandations de l’islam.



Selon lui, ceux qui exercent des charges publiques doivent s’inspirer des valeurs prônées par la religion afin d’éviter toute dérive et de préserver l’équilibre social.



Des propos qui ont trouvé écho auprès du Gouverneur de la région de Kolda, présent à cette occasion. Ce dernier a estimé que ces recommandations constituent des leçons précieuses à appliquer pour assurer la bonne marche du pays et renforcer la cohésion nationale.



La célébration de la Korité à Kolda a ainsi été marquée par un message de paix, de responsabilité et de respect des valeurs éthiques, rappelant à tous l’importance d’une gouvernance vertueuse et d’une société unie autour des principes de justice et de fraternité.