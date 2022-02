Kolda : Le rassemblement pacifique des ASP réprimé par la police

Le rassemblement pacifique des Agents de sécurité de proximité a été violemment réprimé ce mardi à Kolda, dans le sud-est du Sénégal. Malgré l’interdiction préfectorale, ces derniers voulaient marcher pour réclamer une intégration dans la fonction publique et une revalorisation salariale.



C'est en voulant coûte que coûte faire leur marche de revendication qu'ils ont été stoppés par la police sur la route nationale 6. Dans leur intervention, les policiers ont utilisés des gaz lacrymogènes pour disperser les Asp. Certains Asp ont été arrêtés par la police dans ce bras de fer.



L’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) a été créée par le décret n° 2013-1063 du 05 Août 2013. A la date du 03 novembre 2017, l’effectif des Asp s’élève 9.931 Agents y compris les 3.000 recrutés en 2017. Les Asp sont déployés sur toute l’étendue du territoire auprès de divers services utilisateurs, notamment la Police nationale, la Gendarmerie nationale, les Eaux et Forêts, l’Administration territoriale, l’Administration judiciaire, les Collectivités territoriales, les établissements scolaires et les "Quartiers sûrs".