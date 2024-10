Kolda : Les cadres de Pastef déclarent Abdourahmane Baldé persona non grata après son soutien aux législatives

Suite au rejet de la nomination de Samba Ndiaye en tant que président du Conseil d'administration de la SN HLM, le Mouvement des cadres patriotes (MONCAP) Kolda déclare Abdourahmane Baldé, dit Doura, persona non grata. Ce dernier a choisi de soutenir la liste de Pastef pour les élections législatives du 17 novembre. Selon les cadres de Pastef, l'ancien Directeur général de la Lonase (Loterie nationale sénégalaise), sur lequel pèsent des soupçons de gestion douteuse à l'origine d'un audit en cours, ne peut pas être accepté au sein de Pastef.



« Je rappelle la position historique de notre parti : le Pastef reste ouvert à collaborer avec tous les Sénégalais convaincus par le projet et soucieux de son succès. En revanche, il reste fermé à toute personne impliquée dans une gestion scandaleuse d'une responsabilité publique ou ayant fait montre d'un zèle excessif dans l'inimitié contre le parti, ses leaders ou ses membres», dixit le Président Ousmane Sonko.



L'argentier de la campagne présidentielle de Amadou Bâ, distribuant au grès de ses humeurs des montants colossaux à la provenance douteuse, ne peut pas être le bienvenu dans le PASTEF.



L'ex Directeur Général de la LONASE sur lequel repose des soupçons de gestion scandaleuse en raison desquels un audit est en cours, ne peut pas être le bienvenu dans le PASTEF.



Le calomniateur de nos militants, répandant des mensonges sur bon nombre d'entre eux, les accusant de préparer des actes violents au point qu'ils se fassent arrêter, ne peut pas rejoindre les rangs de nos militants. Que dirions-nous à ces derniers alors?

Son opportunisme et sa versatilité politique proverbiale ne lui accordent aucune place dans les rangs de PASTEF.



En effet, pour motiver notre position, nous ne manquerons pas de rappeler à Monsieur Abdourahmane BALDE son histoire avec notre parti ainsi que ses positions réductrices, sournoises et à la limite insultantes vis-à-vis de nos leaders et militants.