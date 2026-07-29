Kolda : Néné Koïta défend Ousmane Sonko et répond à ceux qui le qualifient de « fitna »

La responsable politique de PASTEF à Kolda, Néné Koïta, est montée au créneau pour défendre le président de son parti, Ousmane Sonko, face aux critiques de ses détracteurs qui qualifient son discours de « fitna ». Elle s'exprimait le week-end dernier en marge du lancement de la campagne de vente des cartes de membres de PASTEF dans la région.
Selon Mme Koïta, le discours porté par Ousmane Sonko a profondément changé la perception de nombreux Sénégalais sur l'avenir du pays.
« Par le discours de Ousmane Sonko, beaucoup de Sénégalais ont compris que ce pays peut émerger de la meilleure manière, en étant souverain », a-t-elle déclaré.
Poursuivant sa réaction, la responsable politique estime que ceux qui assimilent ce discours souverainiste à de la « fitna » se trompent de combat.
« Si ce discours souverainiste est taxé de fitna par quelqu'un, c'est qu'il est dans la tortuosité », a-t-elle affirmé.
Néné Koïta a également critiqué l'ancienne classe dirigeante, qu'elle accuse d'avoir privilégié des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général.
« Le Sénégal n'a plus besoin de leaders qui étaient là, courbés comme des charognards sur les ressources de ce pays pour en profiter et ne faire profiter que leurs familles », a-t-elle lancé.
En conclusion, la responsable de PASTEF à Kolda a appelé à une mobilisation autour du développement du pays, tout en invitant les acteurs politiques à privilégier un climat apaisé.
« Les Sénégalais ont besoin de développement, d'actions et de travail, pas d'appels et de provocations qui peuvent mener à des situations qui perturbent le pays », a-t-elle martelé.
Selon Mme Koïta, le discours porté par Ousmane Sonko a profondément changé la perception de nombreux Sénégalais sur l'avenir du pays.
« Par le discours de Ousmane Sonko, beaucoup de Sénégalais ont compris que ce pays peut émerger de la meilleure manière, en étant souverain », a-t-elle déclaré.
Poursuivant sa réaction, la responsable politique estime que ceux qui assimilent ce discours souverainiste à de la « fitna » se trompent de combat.
« Si ce discours souverainiste est taxé de fitna par quelqu'un, c'est qu'il est dans la tortuosité », a-t-elle affirmé.
Néné Koïta a également critiqué l'ancienne classe dirigeante, qu'elle accuse d'avoir privilégié des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général.
« Le Sénégal n'a plus besoin de leaders qui étaient là, courbés comme des charognards sur les ressources de ce pays pour en profiter et ne faire profiter que leurs familles », a-t-elle lancé.
En conclusion, la responsable de PASTEF à Kolda a appelé à une mobilisation autour du développement du pays, tout en invitant les acteurs politiques à privilégier un climat apaisé.
« Les Sénégalais ont besoin de développement, d'actions et de travail, pas d'appels et de provocations qui peuvent mener à des situations qui perturbent le pays », a-t-elle martelé.
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