Kolda : Néné Koïta défend Ousmane Sonko et répond à ceux qui le qualifient de « fitna »

La responsable politique de PASTEF à Kolda, Néné Koïta, est montée au créneau pour défendre le président de son parti, Ousmane Sonko, face aux critiques de ses détracteurs qui qualifient son discours de « fitna ». Elle s'exprimait le week-end dernier en marge du lancement de la campagne de vente des cartes de membres de PASTEF dans la région.



Selon Mme Koïta, le discours porté par Ousmane Sonko a profondément changé la perception de nombreux Sénégalais sur l'avenir du pays.



« Par le discours de Ousmane Sonko, beaucoup de Sénégalais ont compris que ce pays peut émerger de la meilleure manière, en étant souverain », a-t-elle déclaré.



Poursuivant sa réaction, la responsable politique estime que ceux qui assimilent ce discours souverainiste à de la « fitna » se trompent de combat.



« Si ce discours souverainiste est taxé de fitna par quelqu'un, c'est qu'il est dans la tortuosité », a-t-elle affirmé.



Néné Koïta a également critiqué l'ancienne classe dirigeante, qu'elle accuse d'avoir privilégié des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général.



« Le Sénégal n'a plus besoin de leaders qui étaient là, courbés comme des charognards sur les ressources de ce pays pour en profiter et ne faire profiter que leurs familles », a-t-elle lancé.



En conclusion, la responsable de PASTEF à Kolda a appelé à une mobilisation autour du développement du pays, tout en invitant les acteurs politiques à privilégier un climat apaisé.



« Les Sénégalais ont besoin de développement, d'actions et de travail, pas d'appels et de provocations qui peuvent mener à des situations qui perturbent le pays », a-t-elle martelé.