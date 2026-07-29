Magal de Touba : Macky Sall dépêche une délégation auprès du Khalife général et sollicite des prières pour l'ONU

L'ancien président Macky Sall a envoyé une forte délégation à Touba ce mercredi pour son traditionnel ziar à la veille du Grand Magal. Conduite par l'ancien Premier ministre Me Sidiki Kaba, la mission de l'Alliance pour la République (APR) a sollicité les prières du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, notamment pour la candidature de l'ex-chef de l'État au poste de Secrétaire général des Nations Unies.



Au sortir de l'audience accordée par le patriarche de Touba, Me Sidiki Kaba a indiqué que cette démarche témoignait de la solidarité constante de Macky Sall envers la cité religieuse. La délégation comprenait plusieurs pontes de l'ancien régime, dont l'ex-président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop ainsi que les anciens ministres Moussa Baldé, Mor Ngom et Néné Fatoumata Tall.



Au-delà des vœux de paix et d'une hivernage pluvieux sans dégâts pour le Sénégal, les émissaires ont ouvertement abordé les ambitions internationales de leur leader. La délégation a expressément demandé au marabout de prier pour le succès de Macky Sall dans sa conquête du secrétariat général de l'ONU, tout en rappelant les liens privilégiés qui unissent les deux hommes.



En réponse, le Khalife général des Mourides a tenu à rassurer ses hôtes en affirmant que l'ancien chef de l'État conserverait toujours une place privilégiée au sein de sa famille. Une marque de considération qui permet à la délégation républicaine de repartir « confiante et rassurée » de la capitale du mouridisme.