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CAN Féminine 2026 : Le Ghana s'impose 2-0 face au Cap-Vert



CAN Féminine 2026 : Le Ghana s'impose 2-0 face au Cap-Vert
La sélection ghanéenne féminine de football a parfaitement entamé sa campagne dans la Coupe d’Afrique des Nations 2026 en s'imposant face au Cap-Vert sur le score de 2 buts à 0, ce mercredi 29 juillet 2026 au stade de Casablanca. 

Avec ce succès, le Ghana prend provisoirement la tête du Groupe D avec 3 points. L'attention se tourne désormais vers l'autre rencontre de la poule, qui opposera le Cameroun au Mali ce mardi (20h00 GMT).  
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Moussa Ndongo

Mercredi 29 Juillet 2026 - 21:57


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