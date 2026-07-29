CAN Féminine 2026 : Le Ghana s'impose 2-0 face au Cap-Vert

La sélection ghanéenne féminine de football a parfaitement entamé sa campagne dans la Coupe d’Afrique des Nations 2026 en s'imposant face au Cap-Vert sur le score de 2 buts à 0, ce mercredi 29 juillet 2026 au stade de Casablanca.



Avec ce succès, le Ghana prend provisoirement la tête du Groupe D avec 3 points. L'attention se tourne désormais vers l'autre rencontre de la poule, qui opposera le Cameroun au Mali ce mardi (20h00 GMT).