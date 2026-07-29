CAN Féminine 2026 : Le Ghana s'impose 2-0 face au Cap-Vert

La sélection ghanéenne féminine de football a parfaitement entamé sa campagne dans la Coupe d’Afrique des Nations 2026 en s'imposant face au Cap-Vert sur le score de 2 buts à 0, ce mercredi 29 juillet 2026 au stade de Casablanca.
Avec ce succès, le Ghana prend provisoirement la tête du Groupe D avec 3 points. L'attention se tourne désormais vers l'autre rencontre de la poule, qui opposera le Cameroun au Mali ce mardi (20h00 GMT).
Avec ce succès, le Ghana prend provisoirement la tête du Groupe D avec 3 points. L'attention se tourne désormais vers l'autre rencontre de la poule, qui opposera le Cameroun au Mali ce mardi (20h00 GMT).
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