Kolda : PASTEF lance une campagne de reboisement avec 100 arbres plantés

La cérémonie s’est déroulée au lycée Alpha Molo Baldén et au CEM de Bouna Kane, en présence de nombreux militants et sympathisants mobilisés pour l’occasion. Selon le coordonnateur départemental de PASTEF, Famara Mané, par ailleurs président du conseil d’administration (PCA) de la SODAGRI, cette initiative s’inscrit dans la vision du chef de l’État qui a appelé l’ensemble des Sénégalais à s’engager dans la protection de l’environnement.

« Chaque arbre planté sera suivi et entretenu par un parrain jusqu’à sa maturité. L’objectif est que ces arbres deviennent utiles, en procurant des fruits et de l’ombre aux communautés », a déclaré M. Mané.

Le coordonnateur a également lancé un appel aux sections communales, ainsi qu’aux cellules de quartiers et de villages, les invitant à s’inscrire dans cette dynamique citoyenne de reboisement et de préservation du couvert végétal.

Cette première étape à Kolda marque le début d’une série d’actions qui devraient s’étendre à d’autres localités de la région, avec l’ambition de contribuer significativement à la lutte contre la désertification et au mieux-être des populations.

La campagne nationale de reboisement initiée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, trouve un écho favorable dans la capitale du Fouladou. La coalition présidentielle PASTEF a marqué sa contribution ce vendredi en procédant à la plantation de cent (100) arbres dans la commune de Kolda.