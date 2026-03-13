Kolda : Plaidoyer pour la construction d'un centre d’appareillage orthopédique

À Kolda, la prise en charge des personnes handicapées se fait dans des conditions particulièrement difficiles. Le centre d’appareillage orthopédique de la région ne dispose pas de local approprié pour mener ses activités, obligeant les techniciens à intervenir pratiquement à l’air libre. Une situation jugée préoccupante par le responsable dudit centre, Alassane Mballo.



S’exprimant ce 12 mars à l’occasion de l’atelier régional de planification des activités du comité régional multisectoriel de gestion du handicap et de l’accessibilité aux technologies d’assistance, M. Mballo a plaidé pour la construction d’un centre régional d’appareillage orthopédique digne de ce nom au sein du Centre hospitalier régional de Kolda.



Selon lui, l’absence d’infrastructures adéquates porte atteinte à la dignité des patients et complique le travail des agents. « Il y a des malades qu’on est obligé de déshabiller lorsque des mesures doivent être prises au niveau des hanches. Et cela, on le fait à l’air libre, faute de box », a-t-il déploré.



À ces difficultés s’ajoute l’éloignement du lieu qui sert actuellement de centre d’appareillage par rapport au portail de l’hôpital. Une contrainte supplémentaire pour les personnes à mobilité réduite qui doivent parcourir une distance éprouvante pour accéder aux services.



Face à cette situation, Alassane Mballo appelle les autorités à accompagner la mise en place d’un véritable centre régional d’appareillage orthopédique à Kolda. Une infrastructure qui, selon lui, permettrait d’améliorer la qualité de la prise en charge et de garantir des conditions d’accueil respectueuses de la dignité des patients.