Nafila du jour :06 rakkas pour « être en paix le jour de la résurrection »

24ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 6 fois « Khoul aouzou birabbil falakhi » et 6 fois « Khoul aouzou birabbil nassi ».
Celui qui aurait fait cela recevra son papier de la main droite. Ses opérations lui seront faciles. Il sera en paix le jour de la résurrection
