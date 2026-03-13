Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Nafila du jour :06 rakkas pour « être en paix le jour de la résurrection »



Nafila du jour :06 rakkas pour « être en paix le jour de la résurrection »
24ème NUIT6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 6 fois « Khoul aouzou birabbil falakhi » et 6 fois « Khoul aouzou birabbil nassi ».

Celui qui aurait fait cela recevra son papier de la main droite. Ses opérations lui seront faciles. Il sera en paix le jour de la résurrection
Autres articles

Fatime Gueye

Vendredi 13 Mars 2026 - 15:52


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter