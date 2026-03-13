Touba: Serigne Moustapha Mbacké Khassaïdes rappelé à Dieu ce vendredi 13 mars

La communauté mouride de Touba est en deuil ce vendredi 13 mars, suite au décès de Serigne Moustapha Mbacké Khassaïdes. Ce dernier était une figure respectée, dédiée à la préservation et à la déclamation des poèmes (Khassaïdes) du fondateur du mouridisme, jouant un rôle essentiel dans la vie spirituelle de la communauté.
Le défunt était aussi le fils de Serigne Abdoulahi Mbacké Borom Deurbi, cinquième enfant de Cheikh Ahmadou Bamaba Mbacké, fondateur du mouridisme (1908 - 1960).
Le défunt était aussi le fils de Serigne Abdoulahi Mbacké Borom Deurbi, cinquième enfant de Cheikh Ahmadou Bamaba Mbacké, fondateur du mouridisme (1908 - 1960).
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