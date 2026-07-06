Mali : les jihadistes et les indépendantistes reprennent l’offensive

Deux mois et demi après leur première offensive d’envergure, les jihadistes du Jnim, affiliés à al-Qaïda, et les indépendantistes du FLA (le Front de libération de l’Azawad) ont mené de nouvelles attaques ce week-end du nord au sud du pays.



D’après le site Afrik.com, confirmant des informations de l’AFP, l’Agence France presse, « des affrontements se poursuivaient encore à la mi-journée hier à Anefis, localité stratégique située sur l’axe menant vers Kidal. À la mi-journée, la ville demeurait sous le contrôle des groupes armés. Les combattants du Front de libération de l’Azawad et leurs alliés y retenaient également des militaires maliens faits prisonniers lors des combats. Les Forces armées maliennes, soutenues par des combattants russes de l’Africa Corps, restaient retranchées dans leur camp militaire, relève encore Afrik.com. Des hélicoptères de l’armée ont été déployés afin d’évacuer des blessés et d’acheminer du ravitaillement, mais ils n’auraient pas pu se poser en raison de la situation sécuritaire autour du camp. »



Pour Le Monde Afrique, « cette nouvelle vague d’attaques accentue encore la pression qui pèse sur le général Assimi Goïta et sur ses partenaires russes. La perte d’Anefis, en particulier, serait un nouveau coup dur pour la junte de Bamako. Nœud stratégique permettant aux rebelles du FLA de sanctuariser la région de Kidal, dont la plupart de ses chefs sont originaires, cette ville est aussi un verrou sur la route descendant vers Gao et Tombouctou, les deux plus importantes agglomérations du nord du Mali, clairement désignées comme de prochaines cibles par les combattants indépendantistes. "Si la prise d’Anéfis se confirme, Gao [située à 240 kilomètres au sud] sera en danger", estime un bon connaisseur de la zone proche des rebelles », cité par le journal.



Pour sa part, la presse malienne répercute les communiqués de la junte… « Toutes les attaques menées par des groupes armés terroristes, appuyés par des sponsors étatiques étrangers, ont été repoussées, s’exclame ainsi Sahel Tribune. 26 terroristes neutralisés. Les FAMa et leurs partenaires d’Africa Corps ont tenu chaque position. La situation est sous contrôle. Les opérations de ratissage aériennes et terrestres se poursuivent. »



Le quotidien L’Aube, proche de la junte, dénonce une « internationalisation du conflit. Sur le terrain, la guerre asymétrique a changé de visage, affirme L’Aube : ce ne sont plus seulement des insurgés locaux, mais de véritables bataillons de mercenaires recrutés aux quatre coins du globe (…) : des combattants algériens, des éléments du Front Polisario, des vétérans des théâtres syrien et afghan, ainsi que des instructeurs ukrainiens. (…) L’Ukraine, qui est soupçonnée, poursuit le quotidien malien, d’avoir fourni des pilotes de drones et des instructeurs, dans une logique de guerre indirecte contre la Russie, présente au Mali et au Niger via Africa Corps. (…) À cette nébuleuse s’ajoute un élément explosif, dénonce encore L’Aube : le rôle de légionnaires français, accusés de coordonner et de diriger des cellules dormantes. (…) Ces professionnels de la guerre ne combattent pour aucune cause locale ; ils obéissent à des agendas extérieurs et à des logiques de sous-traitance géostratégique financées par des puissances étrangères connues. »



Impasse…

Pour Ledjely en Guinée, il ne faut pas se voiler la face : on assiste à une « dégradation sécuritaire accélérée » au Mali depuis septembre dernier.



« Confronté au blocus que le JNIM impose autour de Bamako et aux attaques coordonnées menées sur l’ensemble du territoire, Assimi Goïta est tout accaparé par le défi intérieur. Redevenu ventre mou de la lutte contre l’insécurité, le Mali est de plus en plus déconnecté des ambitions régionales qu’il portait. »



Alors quelle issue à ce conflit ? Réponse de Ledjely : « Sans réformes profondes dans la gouvernance des territoires, dans la justice locale et dans la gestion des ressources naturelles, les causes profondes de la violence qui se rapportent aux frustrations socio-économiques, à la marginalisation politique et aux conflits identitaires continueront d’alimenter l’instabilité. Mais la mise en œuvre de ces réformes supposerait une lucidité et une capacité que le régime actuel n’a pas encore démontrées, pointe le site guinéen. Ce qui nous ramène à une impasse, conclut-il. Car le Mali a besoin de rebâtir un État qui gouverne, d’une économie qui offre des perspectives et d’une politique qui intègre plutôt qu’elle n’exclut. »