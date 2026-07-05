Horizon Sans Frontières saisit le Pr Diomaye Faye contre le nouveau règlement imposé aux avocats de la diaspora

Horizon Sans Frontières (HSF) dénonce les nouvelles restrictions imposées par le Conseil de l'ordre des avocats du Sénégal aux professionnels de la diaspora. Dans un communiqué officiel datant de ce dimanche 5 juillet, son président Boubacar Seye, s'insurge contre le nouveau règlement intérieur de l'Ordre. Ce texte fixe un « quota maximal de 10 dossiers par an pour les avocats de la diaspora venant plaider dans les cours et tribunaux au Sénégal ».



« Quand il s'agit d'envoyer de l'argent, il n'y a pas de limite, mais quand il s’agit de choisir leurs propres avocats, il y a une limite. C'est inacceptable », a fustigé Boubacar Seye. Selon le consultant-chercheur en migrations internationales, cette mesure du bâtonnier Aly Fall instaure un régime d'autorisation préalable. Elle viole ainsi l’article 46 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire, qui garantit une intervention sans limite sous réserve d’avoir une adresse chez un confrère local.



Horizon Sans Frontières regrette cet élan « protectionniste » qui prive le pays d'un immense réservoir de compétences. Pour l'organisation, ces obstacles entrent en contradiction directe avec l'appel du chef de l'État invitant les Sénégalais de l'extérieur à prendre toute leur place dans la « Vision Sénégal 2050 ». Elle rappelle que les transferts financiers de la diaspora dépassent chaque année l'aide publique au développement.



Horizon Sans Frontières invite le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, à faire de cette question un symbole de l'égalité des chances. L'organisation appelle également à une « grande mobilisation dans toute la diaspora » pour obtenir l'ouverture d'un dialogue constructif.