Kolda : l’opposition lance officiellement sa plateforme "Konghol Fuladou"

La capitale du Fouladou a été samedi, le théâtre d’un nouvel épisode de la vie politique locale. Une rencontre a consacré au lancement officiel de la plateforme de l’opposition baptisée "Konghol Fuladou" (la voix du Fouladou), regroupant une vingtaine de partis et de mouvements politiques de Kolda (sud).



Selon son coordinateur, Daouda Sidibé, l’initiative est née d’un constat amer : « les nouvelles autorités n’ont pas respecté leurs promesses faites aux populations. Cela constitue une haute arnaque politique du siècle », a-t-il fustigé.



M. Sidibé a, dans la foulée, lancé un appel pressant depuis Kolda : « Nous serons mobilisés jusqu’à leur départ du pouvoir, de façon républicaine et civilisée, aux antipodes de leurs pratiques lorsqu’ils étaient à l’opposition », a-t-il martelé devant ses camarades.



L’ancien premier adjoint au maire de Kolda sous le magistère d’Abdoulaye Bibi Baldé (APR) a tenu à préciser la vocation de la plateforme : « Nous voulons incarner une opposition de contribution, au profit et au bénéfice exclusif de nos compatriotes. Notre intérêt, c’est Kolda d’abord. D’où notre vision : un Kolda fort dans un Sénégal en marche. »



Créée le 29 juin dernier, à l’issue d’une assemblée constitutive, la plateforme "Konghol Fuladou" entend peser dans l’espace politique koldois et se positionner comme une alternative face aux autorités actuelles.



