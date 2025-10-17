Kolda : la Direction régionale de la Santé et la presse locale unies pour promouvoir la vaccination

La mobilisation pour renforcer la vaccination prend un nouvel élan dans la région de Kolda (sud). La Direction Régionale de la Santé (DRS) et les acteurs des médias locaux ont décidé de conjuguer leurs efforts pour promouvoir la vaccination et sensibiliser davantage les populations sur son importance.



Sous la houlette de la section régionale de l’Association des Journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD), avec l’appui technique et financier de la DRS, les professionnels de la presse viennent de bénéficier d’une session de renforcement de capacités. Cette formation a permis aux journalistes, animateurs et correspondants régionaux de mieux comprendre les enjeux du Programme Élargi de Vaccination (PEV) et de disposer d’outils adéquats pour relayer efficacement les messages de santé publique.



À l’issue de cette session, le point focal régional de l’AJSPD, Mamadou Gano, s’est félicité de la dynamique enclenchée . « Nos confrères sont aujourd’hui suffisamment outillés pour accompagner les activités de la Task Force Régionale récemment installée par le Gouverneur de région pour booster le taux de vaccination », a-t-il déclaré.



Selon lui, cette collaboration entre les professionnels de la santé et les médias s’inscrit dans une approche « One Health », qui met en synergie l’ensemble des acteurs concernés par la santé humaine, animale et environnementale. Les journalistes entendent ainsi jouer pleinement leur rôle au sein de cette coalition multi-acteurs pour soutenir les campagnes de vaccination et renforcer la confiance des communautés.



Pour rappel, le Programme Élargi de Vaccination (PEV) vise à protéger les enfants contre 14 maladies évitables par la vaccination. Une mission que la DRS et la presse locale comptent désormais mener main dans la main, au service de la santé publique et du bien-être des populations de Kolda.