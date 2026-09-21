Transferts monétaires du PRA : plus de 3,2 milliards FCFA mobilisés pour l’édition 2026

Le ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a présidé, dimanche 20 septembre 2026 à Foundiougne, la cérémonie officielle de lancement des transferts monétaires du Programme de Résilience Agricole (PRA).



Selon un communiqué du ministère, cette initiative vise à faciliter « l'accès aux intrants essentiels pour les ménages d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs inscrits au Registre National Unique (RNU) »



Plus de 16 000 ménages concernés



Pour l’édition 2026, le programme concerne 16 037 ménages agrosylvopastoraux et halieutiques issus des départements de Foundiougne, Guinguinéo, Kaffrine et Ziguinchor.



Chaque ménage bénéficiaire recevra une allocation directe de 200 000 FCFA par transfert monétaire. L’investissement global annoncé s’élève à 3 207 400 000 FCFA.



À travers cet accompagnement, le ministère entend soutenir les ménages concernés et contribuer à renforcer leur accès aux ressources nécessaires à leurs activités agricoles, pastorales et halieutiques.

Dans son communiqué, le ministère de la Famille déplore la circulation, sur les réseaux sociaux, de contenus visuels issus de la cérémonie et faisant l’objet de manipulations.



Il évoque notamment des « montages vidéo mensongers » et des commentaires biaisés susceptibles d’induire l’opinion publique en erreur. Le département invite les citoyens à faire preuve de vigilance et indique se réserver le droit de donner suite à ces actes de désinformation.



Le ministère rappelle que le Programme de Résilience Agricole s’inscrit dans la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, telle que définie dans l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».