Kolda : lancement d'une coopérative agricole pour la filière porcine

Une étape majeure vient d’être franchie pour la filière porcine à Kolda, en haute Casamance. Le samedi 5 avril dernier, la cour de la cathédrale a accueilli l’assemblée générale constitutive d’une nouvelle structure : la Coopérative Agricole de la Filière Porcine. Une initiative saluée par les acteurs du secteur, qui voient en cette coopérative un levier de développement pour une filière confrontée à de multiples défis.



À l’issue des travaux, les membres fondateurs ont porté à la tête de cette nouvelle entité Cyrille Nzally, ingénieur agronome diplômé de l’ENSA (École Nationale Supérieure d'Agriculture). Ce dernier n’est pas un inconnu dans le domaine : il exploite une ferme de polyculture et d’élevage porcin à Saré Dioubel, dans la périphérie de Kolda. Son expertise et sa connaissance du terrain ont plaidé en sa faveur pour piloter cette jeune structure.



La mission qui l’attend est de taille. La filière porcine à Kolda souffre de nombreux maux : une alimentation animale rare et coûteuse, un manque criant de moyens pour lutter contre les maladies, un besoin urgent de formation pour les éleveurs, sans oublier l'absence d'infrastructures adéquates qui pousse encore de nombreux porcs à divaguer dans les rues. À cela s’ajoute la problématique de l’harmonisation des prix de vente, un autre chantier que la coopérative compte bien aborder.



Dans sa feuille de route, Cyrille Nzally a annoncé qu’un recensement exhaustif des éleveurs de porcs sera lancé dans les jours à venir. Cette démarche vise à formaliser la coopérative et à renforcer son assise organisationnelle afin de répondre efficacement aux besoins de ses membres.



Avec cette structuration naissante, l’espoir renaît pour les professionnels de la filière porcine à Kolda, qui entrevoient enfin des perspectives de croissance, de professionnalisation et de reconnaissance.