Kolda: le MKD de Doura Baldé se réorganise pour les futures batailles électorales

Le Mouvement Kolda Debout (MKD) poursuit la restructuration de ses bases politiques. Son président, Abdourahmane Doura Baldé, a annoncé la création prochaine d’un réseau des enseignants destiné à renforcer l’appareil organisationnel du mouvement. L’annonce a été faite ce vendredi 6 mars lors d’un « Ndogou » organisé dans la capitale du Fouladou. Cette nouvelle structure viendra s’ajouter aux réseaux déjà existants des cadres, des femmes, des jeunes et des sages, dans le but d’assurer une représentation plus large de toutes les couches de la population au sein du mouvement.



Selon Abdourahmane Doura Baldé, cette initiative s’inscrit dans une dynamique de consolidation et d’élargissement des bases du MKD. Le futur réseau des enseignants aura notamment pour mission de servir de relais dans l’encadrement de la jeunesse et dans la formation des militants. Il devrait également contribuer à la mobilisation politique du mouvement en perspective des prochaines échéances électorales. « Nous voulons que tous les secteurs de la population soient représentés dans notre mouvement afin de mieux porter les aspirations des populations », a déclaré le leader du MKD devant ses militants et sympathisants.



Surnommé « AB » par ses proches collaborateurs, Abdourahmane Doura Baldé a rappelé que sa priorité demeure le développement de Kolda. Il a indiqué mener ce combat depuis plusieurs années « sans leviers politiques ni publics », tout en multipliant les initiatives sociales et communautaires dans la ville de Kolda. Toutefois, le président du MKD estime qu’un mandat populaire lui permettra de concrétiser davantage ses ambitions pour la capitale du Fouladou et pour l’ensemble de la région. « Aujourd’hui, j’ai besoin d’un mandat des populations pour réaliser ce projet de développement pour Kolda », a-t-il affirmé.



