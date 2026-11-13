Kolda : les cantines scolaires révolutionnent les écoles rurales avec des taux de réussite atteignant 100 %

Dans plusieurs écoles rurales de la région de Kolda, les cantines scolaires sont en train de changer profondément les conditions d'apprentissage et de vie des élèves. Avec des taux de réussite scolaire qui atteignent désormais 100 % dans la plupart des établissements bénéficiaires, une déperdition scolaire en net recul et un état nutritionnel des apprenants nettement amélioré, ce modèle innovant d'alimentation scolaire communautaire appuyé par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) semble faire ses preuves.



C'est le constat dressé lors de la visite de terrain effectuée ce vendredi 13 novembre par Pierre Lucas, Directeur et Représentant résident du PAM au Sénégal, accompagné de son partenaire stratégique de la Principauté de Monaco, ainsi que des autorités académiques, scolaires et coutumières.



Déployé dans 11 écoles de la région, ce programme ne se limite pas à la distribution de repas aux élèves. Il repose sur une approche intégrée qui associe alimentation scolaire, maraîchage, aviculture et mise en place de champs communautaires. À cela s'ajoutent la distribution de foyers améliorés et le renforcement des capacités des membres des comités de gestion des cantines.



Autant d'initiatives qui contribuent à améliorer les performances scolaires, à renforcer la sécurité alimentaire et à créer des opportunités économiques au sein des communautés.



À l'école élémentaire de Soukou, dans la commune de Saré Bidji, les changements sont particulièrement perceptibles. Oumou Baldé, élève en classe de CM2, témoigne de l'impact de la cantine sur son quotidien et ses ambitions scolaires.



« Avant, je marchais 3 kilomètres pour venir à l'école et j'y restais sans manger, parce que maman n'avait parfois rien à me donner. Maintenant, avec la cantine, nous étudions correctement et nous mangeons bien sur place. Je nourris vraiment le rêve de devenir médecin pour servir mon pays », confie-t-elle avec enthousiasme.



À Diadidicounda, sa camarade Lélé Kandé se réjouit également de l'amélioration des performances scolaires. Elle souligne que les résultats tournent désormais autour de 100 % dans les écoles bénéficiaires. Autre avancée majeure, selon elle, « les élèves n'abandonnent plus ».



Au-delà des bénéfices éducatifs et nutritionnels, le programme favorise également la valorisation des productions agricoles locales. Un producteur fournisseur de niébé à la cantine salue notamment l'initiative des champs communautaires, qui permet d'approvisionner les établissements en produits du terroir.



Il plaide toutefois pour un renforcement des équipements agricoles afin d'accroître les capacités de production locale et de garantir la pérennité de ce modèle de cantine scolaire.



Au terme de cette visite, le directeur du PAM au Sénégal, son partenaire stratégique de la coopération monégasque ainsi que les autorités académiques, scolaires et coutumières ont unanimement exprimé leur adhésion à un passage à l'échelle du programme.



Au regard des résultats enregistrés dans les 11 écoles bénéficiaires, cette expérience apparaît comme une piste prometteuse pour améliorer durablement l'éducation, la nutrition et les conditions de vie des communautés rurales de la région de Kolda.