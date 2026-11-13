Trafic de migrants à Saint-Louis : la Police défère neuf individus devant le Parquet financier

Neuf individus ont comparu devant le Parquet financier pour association de « malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et complicité », à la suite de cinq vagues d'arrestations entre le 27 et le 29 octobre 2026 à Saint-Louis, rapporte un communiqué officiel de la Police nationale.



L'Antenne régionale de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées, rattachée à la Direction de la Police aux Frontières, a piloté ces interventions. Les forces de l'ordre ont saisi trois pirogues, quatre moteurs hors-bord d'une puissance de quarante chevaux, soixante-cinq bidons de trente litres et quarante-cinq bidons de soixante litres de carburant, un scooter, plusieurs téléphones portables ainsi qu'une somme globale de 1 589 500 FCFA sous scellés, précise la même source.



Au niveau du Port polonais, une première opération conjointe avec les marins de la Base navale nord a conduit à l'arrestation de quarante-huit candidats au départ. Les auditions ont mis au jour un préjudice financier de 750 000 FCFA au détriment des victimes, tandis que les policiers ont confisqué un scooter et 645 000 FCFA. Sur le même site, l'exploitation d'un renseignement a permis l'immobilisation d'une embarcation avec soixante-cinq bidons d'essence et deux moteurs de quarante chevaux, entraînant l'interpellation de six candidats et de cinq organisateurs ou complices, alors que deux cerveaux présumés ont pris la fuite, indique le communiqué de la Police nationale.



Dans la zone de Potou, un signalement a permis la capture de quatre suspects, dont un recruteur. L'un des individus, en liaison avec un organisateur, détenait un montant de 1 300 000 FCFA qu'il comptait rembourser aux candidats après l'annulation du voyage. À l'Hydrobase, une alerte des agents de l'Aire marine protégée de Saint-Louis sur un véhicule avec un moteur hors-bord a abouti à l'arrestation d'un co-organisateur et à l'interception d'une pirogue sur le fleuve. Enfin, à Diamalaye, les policiers ont appréhendé l'organisateur principal et un candidat en plein chargement, avec la saisie d'une pirogue, d'un moteur et de quarante-cinq bidons de carburant, conclut la Police nationale, qui poursuit les recherches pour retrouver les commanditaires en cavale.