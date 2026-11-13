Taekwondo et héritage olympique : Ababacar Fall demande aux autorités d’associer les instances fédérales à l’entretien des nouvelles infrastructures

Le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, Ababacar Fall, demande aux autorités d’associer directement les instances fédérales à la gestion et à l’entretien des équipements sportifs après la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.



Pour le dirigeant sportif, le maintien et l’exploitation optimale des installations constituent le défi principal de l’après-compétition. Ababacar Fall estime que les fédérations, en qualité de principales utilisatrices des salles et des équipements, doivent prendre part aux décisions sur l’avenir de ce patrimoine national. « Il faut que les fédérations soient impliquées dans la gestion de cet héritage. Que ce ne soit pas uniquement l’affaire d’une direction. Il faut qu’on nous consulte et qu’on puisse échanger », a préconisé le patron du taekwondo sénégalais au micro de la RTS.



Cette exigence de gouvernance partagée accompagne l’ambition sportive de la fédération, qui sort des JOJ Dakar 2026 avec un bilan de trois médailles, dont une en or et deux en bronze, sur quatre athlètes en lice. « Nous avons pu décrocher, sur quatre athlètes, trois médailles, dont une médaille d’or et deux médailles de bronze », a rappelé Ababacar Fall, qui salue le travail des combattants et de l’encadrement technique tout en relativisant l’élimination en demi-finale d’Ameth Diop, 16 ans, à cause d’une « mauvaise gestion des émotions » en fin de combat.



Afin de transformer ce vivier de jeunes talents en médaillés aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo sollicite également un soutien financier plus conséquent de la part de l’État et du secteur privé national et étranger. Ababacar Fall souligne auprès de la RTS que la préparation des JOJ a déjà nécessité trois camps d’entraînement au Sénégal avec dix pays africains, des compétitions lors des Opens d’Allemagne et de Pologne, ainsi que des stages en Chine, en France et en Corée du Sud.



« Si nous faisons le travail que nous devons faire et si nous avons l’accompagnement qu’il faut, le taekwondo peut valoir au Sénégal plusieurs médailles olympiques », a affirmé Ababacar Fall. Le dirigeant insiste sur le retour diplomatique et économique de ces investissements pour le pays. « Un seul sportif sur le tapis qui gagne une médaille d’or et fait résonner l’hymne national, ça n’a pas de prix », a conclu le président de la fédération sur la RTS, en annonçant son projet de créer un groupe de performance pour multiplier les tournois en Europe et en Asie.