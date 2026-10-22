Kolda : les exploitants de carrières appelés à se conformer à la réglementation minière

Le directeur régional des mines et de la géologie, Pascal Faye, a invité les propriétaires de carrières de la région de Kolda à se conformer strictement à la réglementation minière. Il s’exprimait ce mercredi 21 octobre, lors d’un atelier de partage et de sensibilisation organisé à l’hôtel de ville de Kolda à l’intention des exploitants et des élus locaux.



Mettre fin aux irrégularités dans l’exploitation des carrières et lutter contre les activités clandestines. C’est l’un des principaux objectifs de l’appel lancé par le directeur régional des mines et de la géologie de Kolda, Pascal Faye, aux acteurs du secteur minier.



Au cours de cet atelier de sensibilisation, le responsable a attiré l’attention des participants sur les nombreuses irrégularités constatées dans les autorisations d’exploitation de carrières. Face à cette situation, il a insisté sur la nécessité, pour les propriétaires et les exploitants, de respecter les dispositions réglementaires en vigueur.



Pour Pascal Faye, le respect de la réglementation constitue un impératif pour assurer un meilleur encadrement des activités d’exploitation et prévenir les risques liés aux carrières non autorisées.



Le directeur régional a notamment déploré les conséquences parfois dramatiques de l’existence de carrières clandestines. Ces sites, souvent mal sécurisés, sont à l’origine d’accidents, notamment des cas de noyade enregistrés dans certaines carrières, particulièrement pendant la saison des pluies.



À travers cette rencontre, les autorités entendent ainsi renforcer la sensibilisation des exploitants et des élus locaux sur leurs responsabilités respectives dans la gestion du secteur minier.



L’enjeu est de promouvoir une exploitation des ressources minérales conforme aux textes en vigueur, tout en préservant la sécurité des populations et en limitant les risques liés aux carrières abandonnées ou exploitées illégalement dans la région de Kolda.