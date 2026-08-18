Kolda : les femmes handicapées sensibilisées à l’espacement des naissances

Le Réseau des femmes handicapées et le district sanitaire de Kolda unissent leurs efforts pour promouvoir la santé reproductive au Fouladou. Une causerie consacrée à l’espacement des naissances s’est tenue ce mardi 18 août au quartier Sikilo, dans la commune de Kolda avec l'appui de l'ONG Humanité & Inclusion (HI), au profit principalement de femmes et de filles handicapées.



Animée par Madame Awa Ba, point focal de la santé reproductive des adolescents et des jeunes (SRAJ) au district sanitaire de Kolda, la rencontre a permis de mettre en lumière les nombreux avantages liés à l’espacement des naissances.



Sur le plan économique, l’espacement permet notamment aux ménages de mieux gérer leurs ressources. « Il permet au mari de faire des économies pour réaliser ses projets », a expliqué la sage-femme de formation, invitant les couples à intégrer cette dimension dans leurs choix en matière de planification familiale.



Sur le plan sanitaire, Awa Ba a insisté sur l’importance d’éviter les grossesses rapprochées, qui peuvent exposer la mère et l’enfant à plusieurs risques. Elles peuvent notamment favoriser des complications pouvant entraîner des décès maternels, des naissances prématurées ou encore conduire à des avortements, a-t-elle indiqué.



Pour la spécialiste, un intervalle de trois à quatre ans entre deux naissances peut être largement suffisant lorsque la mère n’a pas subi de césarienne et ne souffre d’aucune pathologie particulière. Elle a toutefois appelé les femmes à se rapprocher des professionnels de santé afin de bénéficier de conseils adaptés à leur situation.



L’animatrice a également rassuré les participantes sur l’accessibilité des services de planification familiale. Selon elle, les prestations sont disponibles et accessibles aussi bien sur le plan géographique que financier. Les femmes peuvent ainsi bénéficier des conseils et de l’accompagnement des prestataires de la SRAJ pour faire des choix éclairés.



Prenant la parole à son tour, la présidente des femmes handicapées, Aissatou Doumbia, a déploré la faible fréquentation des structures sanitaires par les personnes handicapées. Elle les a invitées à davantage se rapprocher des établissements de santé afin de bénéficier des conseils, du suivi et de l’accompagnement des spécialistes.