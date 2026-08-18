Le Professeur Cheikh Mbow prend la tête du SPI de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

Le Directeur général du Centre de Suivi Écologique (CSE), le Professeur Cheikh Mbow, a été nommé président du Science-Policy Interface (SPI) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), à l’occasion de la COP17.



Réuni ce mardi dans le cadre de la COP17, le Panel Science-Policy Interface a officiellement confié au Professeur Cheikh Mbow la présidence du Comité SPI pour un mandat de quatre ans.



« Cette responsabilité vient consacrer l’expertise scientifique et l’engagement du Pr Cheikh Mbow en faveur d’une meilleure articulation entre science, politiques publiques et action sur le terrain », souligne le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique.



À la tête du SPI, le Professeur Cheikh Mbow aura notamment pour mission de coordonner et d’orienter les travaux scientifiques destinés à éclairer les décisions et les politiques de lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. Il contribuera également aux efforts en faveur de la neutralité en matière de dégradation des terres (NDT).



Selon le ministère, cette nomination constitue une fierté pour le Centre de Suivi Écologique et témoigne de la reconnaissance internationale de son expertise dans le suivi environnemental, la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la désertification, la résilience climatique et la mise de la science au service de la décision publique.