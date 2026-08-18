Bayern Munich : Jamal Musiala victime d'un deuxième malaise en trois jours, le joueur rassure sur son état de santé

Jamal Musiala a de nouveau fait peur au Bayern Munich. Ce mardi 18 août, lors d'un match amical face à Heidenheim, le milieu offensif allemand de 23 ans s'est effondré sur le terrain, à peine trois jours après un premier malaise contre le RB Leipzig.



Entré en jeu à la 61e minute, Musiala a dû être remplacé à la 69e, protégé par ses coéquipiers alors qu'il était au sol. Le joueur a pu se relever avant de regagner les vestiaires, accompagné des médecins munichois. Malgré cette alerte, le Bayern a remporté le match 4-2 après avoir été mené à la mi-temps.



À quelques jours de la reprise de la Bundesliga, cette récidive a suscité une vive inquiétude. Mais le principal intéressé a rapidement tenu à rassurer ses fans sur ses réseaux sociaux.



« D'abord et avant tout : JE VAIS BIEN ! », a-t-il écrit sur Instagram. « Surtout, je suis incroyablement reconnaissant pour tous vos messages et votre soutien. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets. Je veux apaiser ces inquiétudes aujourd'hui et expliquer un peu plus : on m'a diagnostiqué des séquences brèves et temporaires d'absence qui sont facilement traitables et causées par un dysfonctionnement neurologique. Celles-ci peuvent mener aux moments qui se sont produits récemment, comme face à Leipzig et maintenant à Heidenheim ».



Le joueur a tenu à préciser que ces épisodes, bien qu'effrayants à première vue, font désormais partie de son quotidien. « Je reçois les meilleurs soins médicaux possibles à cet égard, et je suis très optimiste. Le Bayern et les personnes les plus proches de moi sont toujours à mes côtés et me soutiennent dans ce parcours ».



Il a également souligné qu'« il n'y a aucun risque supplémentaire pour la santé au-delà de cela ». En étroite consultation avec les spécialistes neurologiques, il a pris la décision personnelle de continuer à jouer au football. « Ce qui m'aide le plus en chemin, c'est de continuer à courir après les victoires et les titres avec mon équipe, avec votre soutien incroyable ».



Jamal Musiala a conclu en demandant la compréhension du public sur son souhait de garder cette affaire dans le cercle restreint de ses proches, du club et des experts médicaux.