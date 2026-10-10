Portugal : Cristiano Ronaldo suspendu à titre provisoire par la fédération

Cristiano Ronaldo est suspendu à titre préventif par la Fédération portugaise de football : une procédure disciplinaire a été ouverte.



La Fédération portugaise de football (FPF) a publié un communiqué, relayé par le média portugais A Bola, indiquant que Cristiano Ronaldo est suspendu à titre préventif par la fédération portugaise.

Le conseil de discipline a annoncé l'ouverture d'une procédure après sa décision de quitter le rassemblement du Portugal avant le match contre le Danemark.



Aucune sanction définitive n'a encore été annoncée à ce jour, mais le dossier sera traité en urgence. C'est évidemment une affaire à suivre dans les prochains jours ou semaines.



A noter que l'affaire entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus, sélectionneur du Portugal, a éclaté lors de la trêve internationale d'octobre 2026.



L'origine du conflit



Tout débute lors d'un match de Ligue des Nations contre la Norvège, le 27 septembre 2026. Jorge Jesus avait promis à Ronaldo qu'il entrerait en jeu pour 30 minutes. Ronaldo s'est échauffé, mais n'a finalement jamais été appelé sur le terrain.



Après le match, une réunion privée a eu lieu entre les deux hommes, en présence du directeur sportif d'Al Nassr. Selon Ronaldo, un accord avait été conclu : Jorge Jesus devait publiquement reconnaître son erreur lors de la conférence de presse suivante, en admettant qu'il avait eu tort de faire échauffer un joueur de la stature de Ronaldo sans le faire entrer.



Cependant, lors de la conférence de presse, Jorge Jesus a tenu des propos totalement différents, défendant sa décision sans jamais présenter d'excuses. Ronaldo a alors estimé que l'entraîneur avait manqué à sa parole pour la seconde fois.



La réaction de Ronaldo



Le 6 octobre 2026, Cristiano Ronaldo a publié un communiqué cinglant de dix pages pour expliquer sa version des faits. Il y reconnaît avoir commis une erreur en quittant le rassemblement sans autorisation et accepte toute sanction éventuelle. Mais il y accuse également Jorge Jesus d'avoir rompu sa promesse à deux reprises et de lui avoir menti.



La réponse de Jorge Jesus



De son côté, Jorge Jesus a adopté une position beaucoup plus sobre. Il a déclaré qu'il n'avait aucune intention de s'engager dans une guerre des mots publique avec Ronaldo. Après avoir pris connaissance du communiqué, il a simplement affirmé : « J'ai lu le communiqué. Et maintenant, comme tous les jours, je vais à la Fédération pour travailler, pour penser à l'équipe et à la sélection portugaise. Je n'ai rien d'autre à dire ».