Léon XIV rejette la peine de mort, qu’il considère comme une atteinte à la dignité

Le Pape Léon XIV a publié sur son compte officiel X que l’Église catholique considère la peine de mort comme «inadmissible car elle constitue une atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne». Dans son post publié samedi, à l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, le Pape a souligné que la justice peut être respectée et que le bien commun de l’humanité peut être préservé sans recourir à la peine capitale.



Il a déclaré que les coupables peuvent être efficacement placés en détention afin de protéger les citoyens, tout en laissant aux coupables la possibilité de se racheter.



«La peine de mort est inadmissible car elle constitue une atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne. Le bien commun peut être préservé et les exigences de la justice peuvent être satisfaites sans recourir à la peine capitale: des systèmes de détention efficaces ont été mis au point qui protègent les citoyens tout en ne privant pas complètement les coupables de la possibilité d’une rédemption. #NoDeathPenalty», a écrit le Souverain pontife.



Le message du Pape arrive au lendemain des déclarations du cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État, et du président de la Conférence épiscopale des États-Unis, qui se sont prononcés contre l’exécution publique prévue de Nidal Hassan. Il a en effet été reconnu coupable d’avoir tué 13 personnes et en avoir blessé 32 autres à Fort Hood en novembre 2009. Un tribunal militaire l’a condamné à mort en 2013. Jeudi, le Pentagone a annoncé que son exécution par peloton d’exécution était prévue pour le 3 décembre 2026, bien que de nouvelles procédures judiciaires puissent la retarder.



S’adressant aux journalistes vendredi 11 octobre, le cardinal Parolin a déclaré que le projet de retransmettre l’exécution en direct était inacceptable. «Il est vraiment incompréhensible que quiconque puisse vouloir recourir à cette méthode à notre époque», a-t-il déclaré. «Je ne vois pas à quoi cela pourrait servir. Il est tout à fait inacceptable de transformer la mort en spectacle. Quelle que soit la culpabilité de la personne, il existe d’autres moyens.»



Il a réaffirmé que la peine de mort «est incompatible avec la dignité humaine et n’a aucun effet dissuasif».



Plus tôt dans la journée de vendredi, Mgr Paul Coakley, président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a exprimé son «choc et sa profonde tristesse» et a appelé à un réexamen de cette décision.



«Les actes de Hassan ne peuvent en aucun cas être excusés, mais cette décision constitue une promotion barbare d’une culture de la mort et doit être reconsidérée», a-t-il déclaré aux médias du Vatican.



Il a par ailleurs averti qu’une exécution publique porterait atteinte au tissu moral de la nation et a prié pour que les Américains choisissent toujours la vie.





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