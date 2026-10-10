Gambie : 94 migrants en détresse, dont trois Sénégalais, secourus au large de Tanji

L’immigration irrégulière ne faiblit toujours pas. Le vendredi 9 octobre 2026, le Département de l’immigration de la Gambie (GID), à travers son Unité de patrouille frontalière (BPU) et son Unité de gestion de l’immigration (MMU), en collaboration avec la Marine de la Gambie (GN), a sauvé 94 migrants en détresse en mer, au large de Tanji, dans la région de la côte occidentale.



Le groupe comprenait 88 Gambiens, trois Sénégalais, deux Bissau-Guinéens et un Guinéen, dont quatorze mineurs. Tous étaient des hommes.



Selon les migrants sauvés, leur parcours avait commencé à Mbour, au Sénégal. Ils auraient passé plus d’une semaine en détresse en mer, le long des côtes du Sénégal et de la Gambie, alors qu’ils tentaient d’atteindre les îles Canaries.



Les migrants ont été retrouvés perdus et en détresse à plusieurs kilomètres de la côte, ce qui a poussé à l’opération de sauvetage conjointe du GID et de la Marine gambienne.



Les personnes sauvées sont actuellement détenues au centre de gestion de l’immigration de la Gambie, à Tanji, dans le cadre d’enquêtes sur les circonstances de leur parcours, informe le GID.