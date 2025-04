Kolda : les habitants de Bignarabé construisent un pont artisanal pour contrer l'enclavement hivernal

À l’approche de l’hivernage, les habitants de la commune de Bignarabé, dans le département de Médina Yoro Foula, ont pris les devants pour éviter une nouvelle saison d’isolement. Depuis le week-end dernier, jeunes et adultes, armés de haches, machettes , creusoirs et de beaucoup de courage, se sont mobilisés pour construire un pont artisanal à l’entrée de Kolda. Une initiative communautaire née d’un besoin pressant : garantir la circulation des personnes et des biens, même en pleine saison des pluies.

Chaque année, dès les premières averses, cette zone critique se transforme en un véritable piège pour les voyageurs. Les eaux envahissent la route, coupant toute liaison entre Médina Yoro Foula et la capitale régionale, Kolda. Une situation que les populations locales ne supportent plus.

« Nous avons décidé de ne plus attendre. Chaque hivernage, nous sommes bloqués. Il fallait agir », confie M. Diallo, un des jeunes leaders mobilisés sur le chantier.

Le pont, construit avec des troncs d’arbres et des branches acheminés tantôt par charrette, tantôt à la force des bras. Ce chantier improvisé, bien que rudimentaire, témoigne d’une détermination sans faille. Il s’agit surtout d’un message fort envoyé aux autorités locales et nationales.

En effet, à travers cette action, les populations de Bignarabé lancent un appel : le bitumage de la route et la construction d’un pont moderne à cet endroit stratégique. « Nous ne voulons pas que ce soit juste un bricolage de plus. Nous demandons aux autorités de prendre leurs responsabilités. Cette route est vitale pour notre commune », martèle un notable de cette commune rencontré sur les lieux.

Ce pont artisanal est certes temporaire, mais il incarne l’ingéniosité et la solidarité d’une communauté résolue à sortir de l’enclavement. Reste à savoir si leur cri du cœur sera entendu, avant que les premières pluies ne viennent, une fois de plus, couper la route et les espoirs.