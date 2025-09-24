Kolda : près de 60% des femmes en âge de reproduction souffrent d’anémie

La situation nutritionnelle dans la région de Kolda reste préoccupante. Selon les données de l’Enquête Démographique et de Santé (EDS 2023), 57% des femmes âgées de 15 à 49 ans souffrent d’anémie. Un chiffre qui traduit l’ampleur des défis sanitaires auxquels le Fouladou est confronté.



Les mêmes statistiques révèlent que la malnutrition aiguë touche 9,8% des enfants, tandis que le retard de croissance concerne 17,9% d’entre eux. À cela s’ajoute une situation préoccupante de l’insuffisance pondérale, confirmant que la nutrition demeure un enjeu majeur dans la région.



Ces données ont été présentées mardi dernier, lors d’un Comité Régional de Développement (CRD) consacré au plan stratégique multisectoriel de la nutrition 2024-2028.



« Des efforts urgents sont nécessaires »



Face à cette situation, Mamadou Selly Ly, responsable du bureau régional du Conseil National de Développement de la Nutrition (CNDN), a tiré la sonnette d’alarme : « Cette situation préoccupante de la nutrition au Fouladou nécessite des efforts pour inverser la tendance », a-t-il déclaré.



Il a toutefois salué les interventions du projet PINGS, qui contribue de manière significative à l’amélioration de la situation nutritionnelle à Kolda, notamment à travers des actions de sensibilisation, de suivi et de renforcement des capacités communautaires.