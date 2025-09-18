Kolda : six (6) individus interpellés pour vol de bétail et abattage clandestin

Le Commissariat Central de Kolda a procédé, ce mercredi 17 septembre 2025, à l’interpellation de six (06) individus impliqués dans une affaire de vol au préjudice d’un tiers encore non identifié, ainsi que pour des faits liés à l’abattage clandestin, rapporte la Police nationale.



Ces arrestations font suite à un renseignement opérationnel signalant la présence, dans un quartier de la ville, de présumés voleurs de bétail retenus par la population. Alertés, des éléments du commissariat se sont immédiatement déployés sur les lieux afin de vérifier l’information. À l’issue de leur intervention, les six suspects ont été conduits au poste de police.



Placés en garde à vue, ils feront l’objet d’une enquête visant à identifier la ou les victimes et à déterminer l’ampleur des faits reprochés.