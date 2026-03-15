Kolda : un programme de cartographie du secteur privé et des chaînes de valeur annoncé après la Korité

Un important programme de cartographie et de monographie du secteur privé ainsi que des chaînes de valeur de la région de Kolda sera mis en œuvre après la fête de la Korité. L’annonce a été faite à l’issue d’une réunion d’information et de partage tenue vendredi dernier avec les acteurs territoriaux de la région.



L’initiative émane du Ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération et s’inscrit dans le cadre du Programme Accélération Compétitivité et Emplois, exécuté en collaboration avec l’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire.



La rencontre a permis de présenter les objectifs de ce programme qui vise à mieux connaître la structuration du secteur privé local, identifier les principales chaînes de valeur et disposer de données fiables pour orienter les politiques publiques en matière d’investissement, de compétitivité et de création d’emplois dans la région.



Dans cette perspective, l’ANAT est appelée à conduire une enquête de terrain approfondie auprès des acteurs économiques. Toutefois, les autorités territoriales ont insisté sur la nécessité de prendre en compte certaines spécificités locales, notamment le phénomène de l’économie transfrontalière.



Selon le gouverneur adjoint de la région, Bonaventure Kalamo, au-delà des filières traditionnelles qui structurent l’économie régionale — l’agriculture, l’élevage et l’agroforesterie — se développe également un important réseau de transport et de commerce transfrontaliers.



Ces activités se déroulent principalement autour des marchés hebdomadaires sous-régionaux, où les échanges entre populations des pays voisins sont particulièrement dynamiques. Mais, de l’avis de l’autorité administrative, une grande partie de ces flux économiques échappe encore au circuit formel.



« Cela ne permet pas un bon traçage des ressources et des gains générés, ni d’évaluer correctement la capacité de ces activités à créer des emplois formalisés », a souligné M. Kalamo.



Face à cette réalité, le gouverneur adjoint a invité l’ANAT à intégrer pleinement la dimension transfrontalière dans le travail d’enquête qui sera mené dans la région. Une prise en compte qui, selon lui, permettra de disposer d’une photographie plus fidèle du tissu économique local et de mieux orienter les politiques de développement territorial.



Le programme de cartographie et de monographie devrait ainsi offrir aux autorités et aux partenaires au développement un outil stratégique pour valoriser le potentiel économique de la région de Kolda et renforcer la compétitivité de son secteur privé.