Ebola en République Démocratique du Congo : l'OMS annonce plus de 900 cas suspects

L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola progresse en République démocratique du Congo (RDC), sous la surveillance étroite des autorités sanitaires mondiales. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé ce dimanche l'identification de plus de 900 cas suspects à travers le pays. Parmi ces signalements, 101 cas ont été formellement confirmés.



«À mesure que les efforts de surveillance sont renforcés dans le cadre de la lutte contre Ebola en RDC, plus de 900 cas suspects ont été identifiés à ce jour, dont 101 cas confirmés», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X, sans mentionner de nombre de morts.



Selon les dernières données du ministère de la Santé congolais publiées samedi 23 mai, l'épidémie a déjà causé 204 décès sur un total initial de 867 cas suspects. Les équipes médicales continuent de se déployer pour endiguer la propagation du virus et prendre en charge les malades signalés.