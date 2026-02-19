Procès des 18 supporters sénégalais : le Procureur de Rabat a requis deux ans de prison ferme

Après au moins trois reports dus à une grève des avocats marocains, le procès des 17 supporters sénégalais détenus au Maroc s’est finalement tenu ce jeudi 19 février à 13 heures (GMT), devant le Tribunal de Rabat.



Lors de l’audience, le procureur du tribunal de Rabat a requis deux ans de prison ferme contre les 18 supporters sénégalais poursuivis dans cette affaire.



« Ils ont délibérément voulu perturber le bon déroulement du match et commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision », a affirmé le représentant du ministère public lors d'une nouvelle audience au tribunal de première instance de Rabat.



Les prévenus sont accusés de faits présumés d’« hooliganisme » et de « troubles à l’ordre public », à la suite des violences survenues lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



Ils ont pour leur part nié toute infraction commise lors de cette rencontre.



Le verdict est attendu d’un moment à l’autre.



