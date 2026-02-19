Accident impliquant un minicar sur l'autoroute : deux morts et plusieurs blessés graves

Un nouvel accident de la circulation s’est produit ce jeudi 19 février 2026 sur l’autoroute vers Thiès impliquant un minicar communément appelé « Cheikhou Chérifou ».
Selon les premières informations, le bilan provisoire fait état de deux (2) morts sur le coup et de plusieurs blessés graves.
Les secours, dépêchés sur les lieux, s’activent pour extraire les victimes et évacuer les blessés vers les structures sanitaires.
Nous y reviendrons.
