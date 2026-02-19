Olympique de Marseille : « Être attendu au tournant, ça m’excite », lance Habib Beye

Comme attendu ces derniers jours, Habib Beye succède à Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM et voit ainsi son rêve se réaliser. Il y a quelques années, l’ancien international sénégalais s’était justement prononcé sur ses ambitions comme entraîneur et n’avait pas peur de la pression.



Passé par l’Olympique de Marseille en tant que joueur entre 2003 et 2007, Habib Beye va retrouver son « club de cœur » en tant qu’entraîneur. Comme pressenti depuis l’annonce du maintien de Medhi Benatia comme directeur du football jusqu’à la fin de la saison, l’ancien international sénégalais a été choisi pour succéder à Roberto De Zerbi. Treize jours après avoir dirigé son dernier match avec le Stade Rennais, Habib Beye sera donc sur le banc de touche de l’OM vendredi soir contre Brest.



« Être attendu au tournant, ça m'excite »

Après un passage mitigé d’un an en Bretagne, son unique expérience en Ligue 1, Habib Beye entame donc une nouvelle aventure dans la cité phocéenne, où les attentes seront encore plus élevées. Ce qui ne devrait pas l’impressionner si l’on se fie à cet entretien accordé à L’Équipe. « Être attendu au tournant ? Ouais, ça me plaît. Je vais même aller plus loin, être attendu au tournant, ça m'excite. J'aime convaincre. Pape Diouf m'a dit un jour : "Fils, qu'est-ce que tu veux faire dans ce métier ? Tu te rends compte. Reste tranquille, fais consultant, tu es le meilleur." C'était mon papa (il est décédé en mars 2020), il n'était pas objectif. (Sourire) Et un jour, six mois plus tard, après des discussions longues où il me relançait "mais pourquoi ?", "pourquoi ?", je l'ai convaincu. Il m'a dit : "Je comprends, c'est fait pour toi », avait-il confié.



Le rêve de Beye est réalisé

Habib Beye avait également profité de cette interview pour rappeler son attachement à l’OM et son envie de diriger un jour l’équipe phocéenne : « C'est mon club de coeur. Le club où j'ai passé les plus belles années (2003-2007), avec Strasbourg aussi en formation (1998-2003). La reconnaissance que j'ai eue des gens et des supporters, oui, j'ai une sensibilité pour l'OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (…) Une fois que j'aurais commencé, évolué, grandi... tu ne dis pas non à l'OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal. »





Avec Le10sport