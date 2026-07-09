Kolda : une voiture prend feu près d'une station-service à Diaobé, la panique évitée de justesse

Une scène de frayeur s'est produite ce jeudi matin à Diobé, dans la région de Kolda, lorsqu'un véhicule a subitement pris feu à proximité immédiate d'une station-service, provoquant un mouvement de panique parmi les occupants et les riverains.



Selon les informations recueillies, la voiture, immatriculée ZG 7896 C, circulait normalement lorsque son conducteur a commencé à percevoir une forte odeur de brûlé. Alors qu'un client devait justement descendre à cet endroit, le chauffeur a décidé de s'arrêter afin de vérifier l'origine de cette odeur suspecte.



En ouvrant le capot du véhicule, des flammes se sont soudainement déclarées, surprenant le conducteur et les passagers. Pris de panique, ces derniers ont rapidement quitté le véhicule avant que l'incendie ne se propage davantage.



La proximité de la station-service a suscité une vive inquiétude, faisant craindre le pire. Heureusement, le sinistre n'a fait ni victime ni blessé.



Les dégâts enregistrés sont exclusivement matériels. Le véhicule a été sérieusement endommagé par les flammes avant que le feu ne soit maîtrisé.



Les circonstances exactes de l'incendie restent à déterminer, même si une défaillance mécanique ou électrique pourrait être à l'origine du sinistre.