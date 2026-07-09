Infrastructures : la BADEA s'engage à accompagner la Vision Sénégal 2050

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience ce jeudi Dr Fahad Al-Dossari, président du conseil d'administration de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA). Selon les services de de la Présidence, cette rencontre s'est tenue au Palais.



À l'issue de cette audience avec le chef de l'État, l'institution financière a réaffirmé son engagement à soutenir la mise en œuvre de la « Vision Sénégal 2050 », d'après le texte de la Présidence. Cet accompagnement stratégique ciblera en particulier le domaine des infrastructures, grâce au déploiement de « mécanismes de financement innovants ».



Cette rencontre mentionnée par la source officielle conforte la dynamique de mobilisation des partenaires financiers autour des priorités de développement du pays. Le document de la Présidence rappelle enfin que la BADEA est un « partenaire de longue date du continent » qui accompagne activement le développement économique des pays africains.