Korité 2020 célébrée dans la division : le fils du khalife des Layènes exige une réforme de la Commission

Comme les années précédentes, le Sénégal a, de nouveau, célébré la Korité 2020 dans la division, les samedi 23 et dimanche 24 mai. Irrité par cette situation qui perdure, le fils du Khalife général des Layènes, Seydina Mandione Laye, exige une réforme de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) dirigée par Mourchid Iyane Thiam. Il invite les familles religieuses musulmanes de s’impliquer dans ce problème pour trouver solution.



« Il est temps pour que les khalifes puissent désigner des gens qui feront, à huit clos, par rapport à ce problème, pour en discuter et essayer de trouver des solutions », a déclaré le fils du Khalife des Layènes, Seydina Mandione Laye, dimanche à Yoff Diamalaye, une localité située dans la capitale sénégalaise.



Selon lui, ce problème ne peut pas se résoudre juste au niveau de la Commission en charge de le croissant lunaire, il est d’avis que c’est au plus haut niveau des Tarikha qu'il pourra se régler.



« Nous avons tous nos représentants, mais des fois, il y a un long chemin qu’il faudrait faire. Et, je crois que s’il faut que nous puissions prendre les choses au sérieux, il faudrait que les Khalifes puissent se prononcer pour que nous puissions en discuter ».



Imam Libasse Laye qui a dirigé la prière des deux rakas, a profité de l’occasion pour inviter les fidèles à respecter les mesures barrières.