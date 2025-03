Korité 2025 : appel à la tolérance et au respect des obligations religieuses lors de la prière à Tivaouane

La prière de l’Aïd el-Fitr, communément appelée Korité, a été célébrée ce lundi 31 mars 2025 à la grande mosquée de Tivaouane, sous la direction de Serigne Babacar Sy Abdou. À l’issue de cette prière, Serigne Pape Makhtar Kébé a exhorté les fidèles à un retour sincère vers Dieu et au rejet du mensonge.



Dans son sermon, il a également insisté sur l’importance de la tolérance, du pardon entre musulmans et de l’acquittement de la Zakat. « Le Prophète (paix et salut sur lui) a institué la Zakat el-Fitr pour purifier le jeûneur des paroles vaines et des fautes commises durant le Ramadan, mais aussi pour venir en aide aux plus démunis et se rapprocher d’Allah. Nous ne devons pas négliger cette obligation », a-t-il rappelé.



Poursuivant dans cette dynamique, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Abdoul Aziz a également appelé les fidèles à renforcer leur lien avec Dieu à travers la prière et la pratique assidue des cinq prières quotidiennes prescrites par l’Islam.