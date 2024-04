Korité : absent de Ziguinchor pour la fête, Ousmame Sonko leur fait une promesse

Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a été empêché d'effectuer la prière de l'Aïd El Fitr (korité) avec ses administrés en raison de ses nouvelles fonctions en tant que Premier Ministre du gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye. Malgré son absence physique, il a adressé un message à la population de Ziguinchor (sud) à l'occasion de cette fête.



C’est le Professeur Alassane Diédhiou, adjoint au maire, qui a transmis le message officiel de la part d'Ousmane Sonko. Selon lui, le PM a promis de venir les rencontrer dès qu'il aura un peu temps libre pour discuter avec eux.



M. Diédhiou a souligné que bien que Sonko ne puisse plus continuer à diriger la commune de Ziguinchor, il partagera ses aspirations pour la ville et échangerait avec les populations sur leurs besoins et attentes.



Poursuivant, il a expliqué que la passation de service à la primature, suivie du premier Conseil des ministres, avait rendu impossible le déplacement d'Ousmane Sonko à Ziguinchor. Cependant, il a assuré que celui-ci avait à cœur de maintenir le contact avec les habitants de sa ville et de travailler pour leur bien-être, malgré ses nouvelles responsabilités au niveau national, rapporte L’As.