Koumpentoum : la douane saisie 228 plaquettes de cocaïne estimée à plus 21 milliards de francs CFA

Dabs un communiqué en date de ce vendredi 24 mai, parvenu à Pressafrik, il est noté que les agents de la brigade mobile de Douane de Koumpentoum, subdivision de Tambacounda, Région douanière du Sud-à réaliser une nouvelle saisie de cocaïne d’un poids total de 264 kilogrammes.



La saisie a eu lieu ce jeudi 23 Mai 2024, vers 23h 45mn, lors d’un contrôle routier portant sur un camion frigorifique immatriculé à l’étranger et en provenance d’un pays voisin. Ledit camion a fait l’objet d’un ciblage sur la base d’éléments pertinents. La drogue était dissimulée dans une cachette aménagée sous forme d’un réservoir de carburant.





Mais ce « subterfuge n’a pas échappé à la vigilance des agents des Douanes ». Ainsi, selon le document, deux cent vingt-huit 228 plaquettes de cocaïne ont été découvertes dans le faux réservoir pour un poids total de 264 kilogrammes. La contrevaleur de la drogue saisie est estimée à plus 21 milliards de francs CFA.



Deux personnes dont un ressortissant d’un pays de la sous-région et un autre d’un pays nord-africain ont été arrêtées au cours de l’opération. C’est la deuxième saisie de cocaïne effectuée par la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum sur l’axe Tambacounda-Koumpentoum en deux mois après celle du 31 mars 2024 portant sur 91,84 kg.



Les Douanes sénégalaises sont plus que jamais « déterminées à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et restent mobilisées en vue de la sanctuarisation du territoire douanier », a indiqué la Division de la Communication et des Relations publiques.