Koumpentoum : les douaniers font une saisie de 20 kg de drogue en provenance de Guinée

Les douaniers ont saisi 20 kilogrammes de bromure de potassium et acide de silicium (comprimés utilisés comme stupéfiants) d'une valeur de 25 millions de FCfa à Koumpentoum dans la région de Tambacounda. D’après « L’Observateur », le convoyeur est un Guinéen de 38 ans, il a été arrêté.



Cette saisie résulte d'enquêtes et de contrôle de routine. C’est ainsi que les soldats de l’économie ont arrêté un bus en provenance de Manda Douanes, département de Vélingara, en partance pour Dakar. Une fouille minutieuse des bagages a permis de découvrir un sac contenant des comprimés d'un poids total de 20 kilogrammes.



Immobilisé, le chauffeur Daouda Cissé a désigné le Guinéen Alseyni Bâ comme étant le propriétaire de la drogue. Le mis en cause a pris le bus à Manda Douanes en provenance de la. Ce dernier nie avec véhémence la propriété des sacs. Ils contenaient du potassium et acide de silicium utilisés comme stupéfiants à effets anesthésiques estimés à 25 millions de FCfa sur le marché illicite.



Déférés au parquet, ils ont été envoyés en prison. Dans son délibéré, le tribunal de Tambacounda a renvoyé le chauffeur des fins de la poursuite avant de condamner le Guinéen à 6 mois de prison ferme et à payer une amende de 25 millions de FCfa.