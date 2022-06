Koumpentoum : une collision entre deux véhicules fait 2 morts

Un tragique accident de la circulation, dans la commune de Bamba Thialen, département de Koumpentoum, a fait deux morts et quatre blessés.

Deux véhicules sont entrés en collision vers 13 heures



Les sapeurs pompiers et les gendarmes ont rallié les lieux du drame, quelques instants après les faits, pour procéder au constat des faits et à l’évacuation des corps et des blessés au district sanitaire de Koumpentoum.