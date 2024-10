Koungheul : affrontements entre militants de Pastef et de l'APR, des blessés et des motos endommagées

La violence refait surface en cette campagne électorale des élections législatives du 17 novembre, avec un incident survenu à Kounhgeul, cette fois entre les militants de Pastef et ceux de l'Alliance pour la République (APR). Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre des militants de Pastef saccageant des motos « Jakarta ».



PressAfrik a contacté l’auteur de la vidéo, qui a confirmé qu'il s'agissait d'un incident réel. « Des affrontements ont eu lieu entre les militants de Pastef et ceux de l'Alliance pour la République (APR) à la sortie de Kounhgeul, où Ousmane Sonko devait passer. Les partisans de Pastef ont tenté de dégager le passage pour leur leader, mais les militants de l’APR se sont opposés, déclenchant ainsi une bagarre entre les deux camps », a-t-il expliqué.



Selon notre source, plusieurs personnes ont été blessées et des motos ont été endommagées. « Les sièges des deux partis sont situés l'un en face de l'autre, et les forces de l’ordre surveillent la situation de près », a-t-il ajouté.



Amadou Ba, tête de liste nationale de la Coalition « Jam ak Njarin », est actuellement à Mbirkilane et doit passer par Kounhgeul avant de rejoindre Kaffrine pour y tenir un meeting.