Kylian Mbappé met le feu à Madrid avec un geste polémique, énorme retournement de situation pour Romelu Lukaku

L’Espagne a la rage contre Kylian Mbappé, grosse surprise pour Romelu Lukaku, dénouement imminent pour Arda Güler : retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Ça se complique pour Kylian Mbappé



Le Mundo Deportivo fait le point ce lundi sur le feuilleton Kylian Mbappé et le sentiment général est le suivant : «le Real Madrid n’a pas confiance» ! Florentino Pérez ne veut pas revivre l’épisode de l’été dernier où ce dernier a finalement prolongé ! Et les supporters non plus visiblement !



Le Français, actuellement en vacances, a passé quelques jours avec son grand ami Achraf Hakimi. Les deux Parisiens se sont rendus à un festival où performait le rappeur Morad, proche du Marocain. Lors de son concert qui se déroulait à Madrid, des insultes envers le Français ont été entendues.



La star du PSG fait parler, malgré lui ! Et ce n’est pas tout ! Le journal AS précise que le dernier geste de Mbappé n’a pas été apprécié ! Encore une fois malgré lui.



Pour cause, le PSG a dévoilé hier son maillot Away avec Kylian Mbappé qui apparaît tout sourire. Un geste jugé comme provocateur en Espagne. Les chances d’une arrivée du crack de Bondy dans la capitale espagnole cet été se réduisent de jour en jour…



Vers un retour définitif pour Romelu Lukaku ?

Retourné du côté de Chelsea à l’issue de son prêt à l’Inter, Romelu Lukaku devrait repartir illico presto ! Courtisé en Arabie Saoudite ou encore par l’AC Milan, Big Rom pourrait finalement encore revenir à l’Inter, mais de manière définitive cette fois-ci !



Avec la future vente de Marcelo Brozovic à Al Nassr, le club italien a désormais la manne financière pour boucler le retour définitif de l’attaquant belge ! Et l’offre proposée à Chelsea, comme le relaye La Gazzetta dello Sport, sera de l’ordre de 30M€ ! Le Corriere dello Sport relaye aussi cette information en précisant que les Blues attendent au moins 50M€. Pour l’Inter, la priorité c’est «seulement Lukaku» ! C’est dit !



Arda Güler va trancher



Le dossier Arda Güler se rapproche de son dénouement ! Comme le relaye le journal Sport dans son édition du jour, le «compte à rebours est lancé» ! Et pour cause, le prodige turc va enfin prendre sa décision ! Une réunion va avoir lieu demain avec le président de Fenerbahçe.



Dans ses pages intérieures, le quotidien espagnol récapitule toutes les options qui s’offrent au crack de 18 ans et il y a du beau monde : le Real Madrid, l’AC Milan ou encore le Borussia Dortmund pour ne citer qu’eux ! «Décision imminente», s’enflamme de son côté le Mundo Deportivo qui rappelle que le Barça est en pôle dans ce dossier !