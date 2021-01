L'​Intelligence Artificielle dans la lutte contre la Covid-19: les réserves des chercheurs de l’Ucad

Mettre l’Intelligence Artificielle (IA) au service de la lutte contre la Covid-19, telle est l’initiative des chercheurs de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. À en croire le directeur de l’école doctorale Ethos de l’Ucad, Mor Ndao, le meilleur moyen de rendre efficace et efficiente l’IA, c’est de poser les conditions de sa régulation. Ce qui selon M. Ndao, éviterait les problématiques liées à l’éthique, à l’adaptabilité et à l’acceptabilité du projet par les populations.



Appuyant la thèse du premier intervenant, le représentant du Centre de recherche pour le développement International (CRDI), Matthew Smith, invite par conséquent les décideurs à veiller à ce que les systèmes IA soient dignes de confiance et conformes aux principes de l’OCDE sur l’IA. Il s’agit entre autres du respect des droits de l’Homme et de la vie privée, de la transparence et de la robustesse, de la sureté et de la sécurité, et surtout de la responsabilité des acteurs en prenant part à leur développement et leur utilisation.



À noter que les technologies et les outils faisant appel à l’IA jouent aujourd’hui un rôle clé dans chaque aspect de la réponse à la crise de Covid-19. De fait, ils aident à comprendre le virus et à accélérer la recherche sur le médicament et les traitements pour détecter et diagnostiquer le virus, livre «L'As».