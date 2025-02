L'AIBD S.A et les partenaires sociaux en conclave pour proposer des solutions aux difficultés de la plateforme aéroportuaire

La Direction générale de AIBD SA et les partenaires sociaux de la plateforme (AIBD SA-ANACIM-ASECNA-LAS SA) main dans la main pour accompagner les orientations stratégiques des hautes autorités visant à donner un nouveau souffle à l’aviation civile nationale. Les deux acteurs ont organisé un séminaire de trois (du 26 au 28 février) pour une évaluation exhaustive de la situation de AIBD S.A notamment le personnel afin de proposer des pistes de solutions s’inscrivant dans un triptyque « sauvetage, restructuration et développement ».



La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Directeur Général, Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE. Toutes les réflexions menées par AIBD S.A et les partenaires sociaux se font en toute conscience des défis actuels qui ont été identifiés par les hautes autorités du pays et qui doivent donner lieu à des mesures conséquentes de redressement des principales structures de la plateforme aéroportuaire pour donner au secteur une aube nouvelle pleine réussite.



Au terme de cet atelier, les bases de mesures sociales et d’un plan de rationalisation des effectifs seront proposées et inscrites en priorité sur l’ensemble des livrables à finaliser sur la base des échanges.



La Direction Générale de AIBD SA a réaffirmé son engagement à hisser AIBD S.A sur les rampes de la performance avec l’accompagnement et le soutien des partenaires sociaux conformément aux instructions du Président de la République, Son excellence Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre, Ousmane Sonko. La matérialisation de cet engagement n’est possible qu’avec la cohésion de l’ensemble des employés pour la préservation de l’outil de travail et l’amélioration constante du cadre de travail.