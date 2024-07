L’ANACIM alerte sur des pluies et orages dans plusieurs régions ce jeudi soir

🚨 Nous prévoyons l'arrivée imminente d'orages 🌩️ et de pluies 🌧️ accompagnés de vents forts 🌬️ cet après-midi et en soirée dans les régions de Kaolack, Diourbel, Touba, Fatick, Thiès, Dakar, Louga et Saint-Louis.



🚨 Prenez les précautions nécessaires pour votre sécurité. pic.twitter.com/uD5CoWiDCp

— Anacim (@meteosenegal) July 18, 2024



